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09 Haziran 2018 13:55

Karşıyaka’da birlik sofrası

Karşıyaka Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin temsilcilerini iftarda bir araya getirdi.

Karşıyaka’da birlik sofrası

09 Haziran 2018 13:55

Başkan Akpınar’ın ev sahipliğindeki buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Belediye, Kadir Gecesinde de Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde yaklaşık 10 bin kişilik dev iftar sofrası kuracak.


Ramazan ayının bereketini iftar sofralarına taşıyan Karşıyaka Belediyesi, kentin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin temsilcilerini Yamanlar Mesire Alanında buluşturdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar ile CHP PM Üyesi Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, milletvekili adayları ve muhtarların da katıldığı yemekte yaklaşık 250 kişi bir araya geldi. Dualarla iftar yapan konuklar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Karşıyaka Belediyesi ayrıca, her yıl olduğu gibi bu Kadir Gecesinde de dev bir organizasyona imza atacak. 10 Haziran Pazar günü, baştan sona yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önü, Anayasa Meydanı’nda yaklaşık 10 bin kişiyle iftar yapılacak. Her kesimden katılımcılar, aynı sofra etrafında, Ramazan’ın bereketini paylaşacak.



STK anlayışıyla hizmet


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sivil toplum kuruluşları, demokrasi anlayışı ile birlikte ortaya çıkan toplumsal yapılanmalardır. Bir ülkenin demokrasi kalitesi, sivil toplum kuruluşlarının hayata müdahale edebilme gücü ve bağımsızlığıyla ölçülür. Tüm dünyada STK’ların ve hemşehri derneklerinin yönetime katıldığı ülkeler başarılıdır. 4 yıl önce göreve geldiğimde, ‘Yerel yönetimleri ülkenin en büyük sivil toplum örgütü haline dönüştürmek gerekir’ demiştim. Biz bu anlayış içinde; resmi daireden öte, bir STK olarak halkımıza hizmet ediyoruz. Sizlerle de daima birlik ve beraberlik içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dayanışma örneği sergilediğimiz iftar sofralarımızın en büyüğünü Kadir Gecesinde kuracağız. Hemşehrilerimizi bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz” dedi.




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