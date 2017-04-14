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14 Nisan 2017 11:46

Karşıyaka’da ‘birlik ve beraberlik’ günü

Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri ile buluşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 3 yıllık görev sürecini anlattı.

Karşıyaka’da ‘birlik ve beraberlik’ günü

14 Nisan 2017 11:46

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Akpınar, “Bir ve beraber olursak tüm zorlukları aşarız” dedi.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka’daki sivil toplum kuruluşlarının ve hemşeri derneklerinin temsilcileri ile buluştu. Kent Restoran’daki organizasyona yaklaşık 250 kişi katıldı. Başkan Akpınar, yerel seçimlerden bugüne geçen 3 yılını, yaptığı ve yapacağı projeleri değerlendirdi. Belediyenin hizmetleri tanıtım filmleri ile anlatıldı. ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ mesajı verildi.


Halk için, insan odaklı yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Akpınar, “Ayağında ayakkabısı olmayan çocuğun rızkını savunmaya, vergilerinizi özenle kullanmaya devam edeceğim. Benim için makam sokaktır, halkın yanıdır. Bu yolculuğumuzda sivil toplum kuruluşlarını ve hemşehri derneklerini ve örgütlü mücadeleyi önemsiyorum. Türkiye, İzmir gibi olsun, her ili ve ilçesi Karşıyaka gibi olsun diye çalışıyoruz. Çünkü bu kentte insan hakları, özgürlük ve dayanışma ön planda” dedi.


Başkan Akpınar, STK’ların öneri ve taleplerini yerine getirmek için Akademi Karşıyaka birimini kurduklarını ve bu kanalla tüm projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyleyen Başkan Akpınar, “Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Referanduma gidiyoruz. Bu ülke için hazırlanan anayasaların, toplumun genelini ilgilendirmesi ve kucaklaması beklenir. Ancak önerilen değişiklikler bu birlik ve beraberliği sağlamaktan çok uzak. Bizler, aydınlık ve laik Türkiye Cumhuriyetinden ve Atatürk ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.




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