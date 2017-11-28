Karşıyaka’da Caz Festivali’ne coşkulu final

22-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluştu. Dopdolu caz şöleni, Bülent Ortaçgil konseriyle son buldu.

Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği ‘Karşıyaka Caz Festivali’ ile İzmirlilere müzik şöleni yaşattı. Hafta boyunca kentte caz rüzgârları estiren festival kapsamında Kerem Görsev Trio, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), Birsen Tezer, Kürşat Başar & Burçin Büke & Ayşen sanatseverlerle buluştu. Meltem Cumbul & Manuş-u Âlâ konserinin de büyük ilgi gördüğü festivalin finalinde usta sanatçı Bülent Ortaçgil muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Hafta sonu gündüz konserlerinde ise Buca Blues Quartet ve Benshi sahne aldı.

Kente renk geldi

Caz müziğinin farklı renkleriyle zenginleşen festival, İzmir’in dört bir yanından gelen müzikseverlerden tam not aldı. Organizasyon için Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür eden konuklar, kültür ve sanat yaşamına canlılık getiren festivalin geleneksel hale getirilmesini istediklerini de ifade etti.

Sanat kenti Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyaka Belediyesi olarak, kentimizi kültür ve sanatta marka kent haline getirmek için çıktığımız yolda önemli bir organizasyona daha imza attık. İlk kez düzenlediğimiz ‘Karşıyaka Caz Festivali’ ile alanında ülkemizin çok değerli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturduk. Gösterdikleri büyük ilgi için sanatseverlere teşekkür ediyorum. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü rehber edinerek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.