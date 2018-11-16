Karşıyaka'da Caz Günleri başlıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ikinci kez ‘Caz Günleri' düzenlenecek. 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda ünlü sanatçı ve gruplar, müzikseverler ile buluşacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2. Caz Günleri, 26 Kasım Pazartesi saat 20.30'da, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio'nun konseriyle başlayacak. Caz müziğinin farklı renkleriyle zenginleşecek organizasyon; 27 Kasım'da Jülide Özçelik, 28 Kasım'da Güvenç Dağüstün, Burçin Büke ve Bilal Karaman, 29 Kasım'da da Jehan Barbur konserleriyle devam edecek.

30 Kasım'da Sena Şener, 1 Aralık'ta Burhan Öcal's ve Jazz Dream'in sanatseverler ile buluşacağı Caz Günleri, 2 Aralık'ta Ayhan Sicimoğlu ile Latin All Stars konseriyle son bulacak. Tüm konserler saat 20.30'da başlayacak; ayrıca, her konser öncesi saat 20.00'da, Ayhan Sicimoğlu'nun kızı Ayşe Sicimoğlu sahne alacak ve farklı repertuvarlarla yarım saatlik caz müziği sunumları yapacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, vatandaşları konsere davet ederek, "Karşıyaka Belediyesi olarak, kentimizi kültür ve sanatta marka kent haline getirmek için çıktığımız yolda önemli organizasyonlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Caz Günleri'nde ülkemizin değerli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacağız. Muhteşem konserlere tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.