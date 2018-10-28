Karşıyaka'da cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü, Karşıyaka'da büyük bir coşkuyla kutlanmaya başladı. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, fener alayı ile başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bu cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar, bu bayraktan rahatsız olanlar şunu çok iyi bilsin ki; bizler var olduğumuz sürece ne cumhuriyeti yıktırırız, ne de bu bayrağı yerlere düşürürüz" dedi.

Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında belediye hizmet binası önünde toplanan binlerce Karşıyakalı, ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve pankartlarla, Karşıyaka Çarşısı'na yürüdü. Coşkulu kalabalığa, Karşıyaka Belediye Bandosu da eşlik etti. Sloganların atıldığı yürüyüş Karşıyaka Çarşı girişinde coşkulu bir kalabalıkla birleşti. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla orkestra eşliğinde marşlar söyledi. Kutlamalara, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar da katıldı. Başkan Akpınar, sahneye çıkarak önce Andımız'ı okudu, ardından Karşıyakalılar için bateri çaldı.

"Kültür cumhuriyeti"

Kutlamada konuşan Başkan Akpınar, “Bu toprak için canını vermiş şehitlerimize bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha onları saygıyla yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kanla kuruldu ama Türkiye Cumhuriyeti kan cumhuriyeti değil, Ulu Önderimizin söylediği gibi bir kültür cumhuriyetidir. İşte biz kültür cumhuriyetine sahip çıkıp Karşıyakamızdan tüm dünyaya Ulu Önderimizin ‘yurtta barış, dünyada barış' sözünü yüksek sesle seslendiriyoruz. Çünkü Karşıyakalı demek, demokrasiye inanan insanlar demektir. Karşıyaka demek, laikliğe sonuna kadar sahip çıkan insanların olduğu yer demektir. Karşıyaka demek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini yaşatmak demektir. Karşıyaka demek, annelerin en yücesi Zübeyde Anne'yi bağrına basmak demektir" diye konuştu.

"Binlerce kez gurur duyuyoruz”

Ödül alan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı hakkında da konuşan Başkan Akpınar, "İki gün önce Karşıyaka'ya bir onuru daha yaşattık. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı dünyada tescillendi ve çok büyük bir ödüle layık görüldü. Anıtın altına yaptığımız müze, 3 Kasım'da büyük bir coşku ile Türk kadınına yakışır bir şekilde açılacak. Ödül töreni yapılırken birçok ülkeden yarışmacı vardı. Çağrıldılar, ödüllerini aldılar. Sıra bize geldiğinde bir İngiliz anons yaptı. ‘Sıradaki ödül, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı' deyince salonda inanılmaz bir coşku vardı. Tüylerim diken diken oldu. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, sadece Türkiye'de değil, dünyada da geçerliliğini koruyor. Bu cumhuriyet, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyet olarak kalacak ve onun için mücadele edeceğiz. Bu cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar, bu bayraktan rahatsız olanlar şunu çok iyi bilsin ki; bizler var olduğumuz sürece ne cumhuriyeti yıktırırız, ne de bu bayrağı yerlere düşürürüz. Onun için Karşıyakalı olmaktan, İzmirli olmaktan binlerce kez gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar konuşmasının ardından önce Andımız'ı okudu, ardından Karşıyakalılar için bateri çaldı.