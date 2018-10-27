Karşıyaka'da Cumhuriyet'e muhteşem kutlama

Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıl dönümü, Karşıyaka'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, yarın (28 Ekim) 19.00'da Fener Alayı ile başlayacak.

Belediye hizmet binası önünde toplanacak binlerce Karşıyakalı, ellerinde Türk Bayrakları, meşaleler ve pankartlarla, Karşıyaka Çarşısı'na yürüyecek. Coşkulu kalabalığa, Karşıyaka Belediye Bandosu da eşlik edecek. Yürüyüş Karşıyaka İskele'de son bulacak.

Müzik şöleni

Ayrıca, 28 Ekim saat 20.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Türk Müziği Korosu ‘Cumhuriyet Konseri' verecek. Sanat Merkezi, 29 Ekim'de de Şef Oğuzhan Kavruk'un yöneteceği KODA konserine ev sahipliği yapacak. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki ‘Tüm Korolarımızla Cumhuriyet Konseri' ise 30 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek.

İzmirlilere çağrı

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine tüm İzmirlileri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in 95. yılını, Karşıyakamıza yakışan bir coşkuyla, birlik ve beraberlik içinde kutlayacağız. Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha göstermek için, tüm İzmirlileri etkinliklerimize bekliyorum” dedi.