Karşıyaka'da en sevimli festival

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hafta sonu hayvanseverler ile sevimli dostları festivalde buluşturacak Pati Festivali'nin renkli görüntülere sahne olması beklenirken, sokak hayvanları için mama bağışı da toplanacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirilen Pati Festivali, 7 Ekim Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında Mavişehir'deki Tay Park'ta gerçekleştirilecek. Farmina Pet Foods Türkiye işbirliğiyle organize edilen etkinlikte, eğlenceli aktivite ve yarışmalar yapılacak, firmalar ve sivil toplum kuruluşları stantlar açacak. Çocuklar gösterilerin sunulacağı etkinlikte ayrıca toplanacak mama bağışları sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak.

Karşıyaka Belediyesi ayrıca, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, hafta boyunca Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Tay Park'ta bulunan klinikte öğrenci ve okul gruplarını misafir ediyor. Veteriner hekimler, talepte bulunan okulları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'ndeki Veterinerlik bölümünde de bir veteriner görev yapıyor ve ziyaretçi gruplara hayvan hakları, veteriner hekimlik ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, herkesi festivale davet ederek, "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedeflediğimiz bu festivalin anlamlı bir amacı daha var. Bu organizasyon sayesinde, sokak hayvanları için mama bağışı toplayacağız. Katkı sağlamak ve keyifli bir gün geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.