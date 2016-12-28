Karşıyaka’da Engelli Dinlenme Merkezi kuruluyor

Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesinde temeli atılan Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, hem engellileri hem de yakınlarını hayata katacak. Aileler, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakarak işlerini halledip, kendilerine vakit ayırabilecek. Engelli bireyler de güvenli ve sağlıklı bir ortamda sosyalleşme imkanı bulacak.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşam standartlarını iyileştirmek, sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için bir yatırıma imza atan Karşıyaka Belediyesi, Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nin yapımına başladı. Mustafa Kemal Mahallesinde, uluslararası standartlar baz alınarak inşa edilen tesis, 21 kişi kapasiteli olacak. Zemin katta dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane, idari birimler yer alırken, üst katta da yatak odaları bulunacak.

Karşıyakalılar, bakımından sorumlu oldukları fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. Engelli vatandaşlar burada uzman ellerde keyifli vakit geçirirken, yakınları da gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırabilecek, dışarıdaki işlerini halledebilecek. Sosyal yaşamın önündeki engelleri de kaldıracak modern tesis, önümüzdeki Mayıs ayında tamamlanacak.

Engelsiz bir kent oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Hayatları fedakarlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz merkez sayesinde; engelli çocuğunu, eşini, anne ya da babasını yalnız bırakmamak adına evinden dışarı çıkmayan, sosyal hayata katılmayan, işlerini halledebilmek için bir başkasının yardımına muhtaç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Artık yakınlarını rahatlıkla emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller olacak. Engelli yurttaşlarımız ise burada sosyalleşecek, mutlu ve huzurlu saatler geçirme imkanı bulacak” dedi.