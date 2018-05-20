Karşıyaka’da festival coşkusu

Kano yarışmaları, halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Festival kapsamında gerçekleşen Türkiye Freestyle Futbol Şampiyonası’nda ise ‘futbolun sihirbazları’ yeteneklerini yarıştırdı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun ön bahçesinde gerçekleşen Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali’nin ikinci gününde de büyük coşku vardı. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yıl sonu gösterisinde, bin 300 oyuncu sahne aldı. 27 grup halinde, onlarca yöresel oyunu sergileyen kursiyerleri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Türkiye Freestyle Futbol Şampiyonası’nın final turunda ise coşku tavan yaptı. 8 farklı şehirden 16 sporcunun katıldığı şampiyonada, ‘futbolun sihirbazları’ gözleri kamaştırdı. Türkiye Şampiyonu Furkan Doğan olurken, ikinciliği Okan Toğrul, üçüncülüğü ise Eren Ahmetceoğlu aldı.

Karşıyakalılar akın etti

Gün boyu gerçekleşen kano yarışları, havuzda yapılan Aqua Zumba gösterileri, söyleşiler, plates etkinlikleri de Karşıyakalıların beğenisini kazandı. Festivale katılanlar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür etti.