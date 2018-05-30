Karşıyaka’da hareketli hafta

28 Mayıs’ta başlayan ve kent yaşamına hareket getiren organizasyon, 1 Haziran’da “Karşıyaka’dan İşe Bisikletle Git” etkinliğiyle sürecek.

Her yaştan Karşıyakalıları spora ve fiziksel aktivitelere teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı olarak Hareket Haftası (Move Week) etkinliklerini başlattı. 28 Mayıs’ta ‘Sabah Sporu ve Zumba’, 29 Mayıs’ta da ‘Karbip Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi personeline yönelik olarak ‘Ofiste Egzersiz’ etkinliği düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen ‘Zumba’ da en renkli aktivitelerden biri oldu. Katılımcılar güne hem zinde hem de keyifli bir başlangıç yaparken, vatandaşlar da etkinliği ilgiyle izledi. Sporun ve fiziksel aktivitelerin yararlarına ilişkin farkındalık oluşturuldu.

Hareket Haftası programı, 1 Haziran Cuma saat 07.30’da, Karşıyaka İskele’den başlayıp Gündoğdu Meydanı’nda son bulacak “Karşıyaka’dan İşe Bisikletle Git” etkinliği ile devam edecek. 2 Haziran saat 19.00’da da Mavişehir Meydanı’nda “Denge Bisikleti” ve “Tandem Bisiklet Sürüşü” etkinlikleri yapılacak.

“Karşıyaka’ya yakıştı”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Avrupa Hareket Haftasını, Türkiye’de ilk olan ‘Aktif Şehir’ unvanımıza yakışır şekilde kutluyoruz. Spor yapmanın, fiziksel aktivitelere düzenli katılımın ve aktif olmanın yararlarına dikkat çekiyoruz. Bir yandan da kentimizin uluslararası platforma tanıtımına katkı sağlıyoruz. Bu hareketin bir parçası olan katılımcılarımıza teşekkür ediyor, 1 ve 2 Haziran’daki etkinliklerimize herkesi bekliyoruz” dedi.