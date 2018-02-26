Karşıyaka’da, Hocalı şehitleri için anlamlı etkinlik

yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Kaybedilen 613 kişinin anılacağı etkinlik çerçevesinde, Karşıyaka’daki Haydar Aliyev Parkına, Aliyev’in Azerbaycan’dan getirilen büstü konulacak.

Hocalı Katliamında yaşamını yitiren 613 kişi Karşıyaka’da düzenlenecek özel bir etkinlikle anılacak. Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, katliamın 26. yıldönümünde, Karşıyaka’daki Haydar Aliyev Parkına Aliyev’in büstünü dikecek. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Dernek Başkanı Mülazım Pahsa ile Azeri bürokratlar da katılacak.

Cahar Dudayev Bulvarı üzerindeki Haydar Aliyev Parkında düzenlenecek olan etkinlik 28 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleşecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Azerbaycan ve Türkiye iki devlet bir millettir. Bundan 26 yıl önce Azerbaycan’da kardeşlerimiz katledildi. Bu acıyı unutmadık ve unutturmayacağız. Herkesi, bu anlamlı etkinliğimize bekliyorum” dedi.