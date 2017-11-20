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20 Kasım 2017 10:39

Karşıyaka’da Jazz Festivali başlıyor

Kültür ve sanat etkinlikleriyle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ilk kez Jazz Festivalini 22-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğini bildirdi.

Karşıyaka’da Jazz Festivali başlıyor

20 Kasım 2017 10:39


Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleşecek Karşıyaka Jazz Festivali ile kentin kültür-sanat yaşamına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla jazz rüzgarları estirecek festival, 22 Kasım Çarşamba akşamı Kerem Görsev Trio’nun konseriyle başlayacak. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) eşliğindeki konserle, organizasyona muhteşem bir açılış yapılacak.


Jazz müziğinin farklı renkleriyle zenginleşen festival programı; 23 Kasım’da Birsen Tezer, 25 Kasım’da Kürşat Başar-Burçin Büke-Ayşen, 26 Kasım’da Meltem Cumbul-Manuş-u Âlâ konserleriyle devam edecek. Organizasyonun 27 Kasım’daki finalinde ise usta sanatçı Bülent Ortaçgil sevenleriyle buluşacak ve konserler saat 20.30’da başlayacak. Ayrıca hafta sonunda da gündüz konserlerinin olacağı ifade edilirken, 25 Kasım Cumartesi saat 15.00’te Buca Blues Quartet, 26 Kasım Pazar günü aynı saatte Benshi sahne alacak. Konserlerin biletlerinin ise Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu gişesinden ve Biletix’ten edinilebileceği belirtildi.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, etkinliklere vatandaşları davet ederken, "Karşıyaka Belediyesi olarak kentimizi kültür ve sanatta marka kent haline getirmek için çıktığımız yolda önemli organizasyonlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu kez de ‘Karşıyaka Jazz Festivali’ ile alanında ülkemizin çok değerli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacağız. Her etkinliğiyle müzik şöleni yaşatacak festivalimize tüm İzmirlileri bekliyoruz” dedi.




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