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03 Haziran 2018 11:34

Karşıyaka’da ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’ kurulacak

Karşıyaka’daki yeşil alan oranını artırmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren inşaat firmalarının desteği ile yeni bir proje başlatacak.

Karşıyaka’da ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’ kurulacak

03 Haziran 2018 11:34

İnşaat firmaları, yaptıkları her yeni daire başına en az iki zeytin fidanı bağışlayacak ve belediye tarafından bu fidanlarla Mustafa Kemal Mahallesinde ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’ kurulacak.



Son 4 yılda; Karşıyaka’da evlenen her çift için bir fidan dikerek iki ayrı Mutluluk Ormanı oluşturan ve yeni yapılan apartmanlarda her 25 metrekarelik alan için bir ağaç dikme zorunluluğu getiren Karşıyaka Belediyesi, ‘Daha Yeşil Bir Karşıyaka’ parolasıyla yeni bir projenin de temelini attı. İlçe genelinde faaliyet yürüten inşaat firmaları ile yapılacak olan protokol kapsamında, her müteahhit, yeni yaptığı her daire başına belediyeye iki zeytin ağacı bağışlayacak.



100 dönümlük alan


Toplanacak fidanlar Karşıyaka Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Mustafa Kemal Mahallesindeki 100 dönümlük alana dikilecek. Kentsel Dönüşüm Ormanı’nda yetişecek zeytinler de Karşıyaka Üretici Kadın Kooperatifi tarafından toplanıp işlenerek, üretime dönüştürülecek.



Örnek olacak


Karşıyakalı inşaat firmaları ile iftar yemeğinde buluşarak projenin müjdesini veren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Daha güzel ve daha yeşil bir Karşıyaka’yı hep birlikte oluşturmalıyız. Yine Karşıyaka’dan tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi başlatacağız. İnanıyorum ki Kentsel Dönüşüm Ormanı projemize duyarlılık göstereceksiniz. Zeytin barışın, dostluğun, sevginin sembolüdür. Biz buradan Türkiye’ye güzel bir mesaj vereceğiz ve ileride çocuklarımıza gururla anlatacağız” dedi. İftara Karşıyaka Müteahhit ve İşadamları Derneği Başkanı Zeki Yüksel, Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Niyazi Gültekin, yönetim kurulu üyeleri ve iki yüze yakın inşaat firması sahibi katıldı. İnşaat firmaları Başkan Akpınar’ın önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ve destek vereceklerini söyledi.




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