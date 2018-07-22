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22 Temmuz 2018 10:41

Karşıyaka’da kültürler buluştu!

Karşıyaka Belediyesi ve AIESEC arasında yürütülen “Adım At” projesi kapsamında Karşıyaka’ya gelen 22 ülkeden 90 genç, ‘Ülkeler Panayırı’nda buluştu.

Karşıyaka’da kültürler buluştu!

22 Temmuz 2018 10:41

Ülkeler, kendi kültürlerini ve yöresel ürünlerini tanıttı. Dans gösterileri de renkli anların yaşanmasına sebep oldu.


Karşıyaka Belediyesi, uluslararası öğrenci değişim platformu olan AIESEC ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Adım At’ projesi kapsamında 22 farklı ülkeden 90 genci Karşıyaka’ya getirdi. Yaz ayları boyunca KARGEM’de eğitim gören öğrencilere, ücretsiz dil kursu verecek olan yabancı konuklar Çarşı girişinde, ‘Ülkeler Panayırı’nda buluştu. Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda kurulan stantlarda her bir ülkenin kültürleri ve yöresel ürünleri tanıtıldı. Bazı konuklar, yöresel danslarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Panayıra, Karşıyakalılar da büyük ilgi gösterdi.



“Kültürleri buluşturuyoruz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kültürleri buluşturmanın, eğitimde yabancı konuklarımızdan destek almanın önemini biliyoruz. Bu nedenle, AIESEC işbirliğinde 22 ülkeden 90 gencimizi ilçemizde ağırlıyoruz. Yabancı gençler, Karşıyakalı çocuklarımıza İngilizce eğitimi verecekler. Bunu yaparken, böyle bir panayırla ülkelerin kültürlerini tanımak da son derece keyifliydi. Farklı kültürleri Karşıyakamızda ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.




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