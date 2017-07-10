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10 Temmuz 2017 10:33

Karşıyaka’da mahalle merkezlerine 4 bin üye

Karşıyaka Belediyesinin mahalle merkezleri, Karşıyakalıların ikinci adresi olurken, 8 farklı mahallede aktif olan ve ücretsiz kurslar, eğitimler, söyleşiler, sağlık taramaları gibi, ailenin her bireyine dokunan etkinliklerin düzenlendiği merkezler, yılın ilk altı ayında 4 bin üyeye ulaştı.

Karşıyaka’da mahalle merkezlerine 4 bin üye

10 Temmuz 2017 10:33


Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren mahalle merkezleri, halkın hem birlikte keyifli vakit geçirdiği hem de yaşam kalitelerini artıran önemli kazanımlar elde ettiği sosyal üretim merkezleri haline geldi. Nergiz, Alaybey, Mustafa Kemal, İnönü, İmbatlı, Bostanlı, Cumhuriyet ve Yalı mahallelerinde bulunan merkezlerde düzenlenen ücretsiz kurslarla, yüzlerce Karşıyakalıya yeni beceriler edinme ve sosyal yaşamda daha aktif rol alma imkanı sağlanıyor. Okuma-yazma, halk oyunları, drama, takı tasarım, ahşap boyama, cilt bakımı, bağlama, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği gibi kurslar da büyük ilgi görüyor.


Yılın ilk yarısında açılan kurslar ve verilen seminerlerde 4 bin üyeye ulaşan merkezlerde; her ay sağlık, psikoloji, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve seminerler organize ediliyor. Kadın ve ailenin maddi ve manevi kalkınması için dayanışma ve yardımlaşma ortamları oluşturulduğu merkez, aile içi şiddeti önleyici çalışmalar planlanıyor ve uygulanıyor.


Mahalle merkezlerini sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve çalışmaları yakından izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sağlıklı toplum, sağlıklı ve mutlu bireylerle mümkündür. Halkımızın bir araya geldiği, kendini geliştirdiği, uzmanlarla buluştuğu, kaliteli vakit geçirdiği bu merkezleri, sağlıklı ve güçlü toplumun anahtarı olarak görüyoruz. Başta kadınlar olmak üzere, ailenin her bireyini kapsayan çalışmalarla; binlerce vatandaşımıza farklı alanlarda hizmet sağlıyoruz. Mahalle merkezlerimiz de Karşıyakamız gibi giderek büyüyor ve gelişiyor. Bütün bu güzel çalışmalarda emeği olan gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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