Karşıyaka'da milli gurur

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sporun her branşına önem verilirken; okçuluk, boccia ve jimnastik gibi branşların ardından, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Takımı'ndan iki sporcu da milli formayı giymeye hazırlanıyor.

Türkiye Sutopu Federasyonu, U15 Bayan Milli Takımı aday kadrosunu açıkladı. 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan milli takım kampına Karşıyaka Belediyesporlu iki sporcu davet edildi. Başarılı sporcular; Delfin Kısa ile Irmak Olgun'un Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak kampa katılacağı ifade edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, son 4,5 yılda spora ve sporcuya önemli destekler verdiklerini ifade ederek, "Karşıyaka Belediyespor bünyesinde 2014 yılı öncesinde 3 olan branş sayısını 21'e; lisanslı sporcu sayısını da 80'den 978'e çıkardık. Sporcularımız, hem bölgesel hem de ulusal ve uluslararası çapta pek çok başarı elde ederek göğsümüzü kabarttı. Milli takım yolunda olan su topu oyuncularımız Delfin ve Irmak ile de gurur duyuyoruz. Sporcularımızı ve emeği geçenleri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.