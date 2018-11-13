Karşıyaka'da miniklere 140 öğrenci kapasiteli yeni eğitim yuvası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir anaokulu daha kazandırdı ve Mavişehir'de inşa edilen anaokulu törenle çocukların ve ailelerin hizmetine açıldı.

Karşıyaka ilçesinde, 2 bin 860 metrekare alan üzerine kurulan; modern sınıflar, 510 metrekare açık ve 70 metrekare kapalı oyun alanı, 15'er kişilik uyku odalarının bulunduğu Mavişehir'deki anaokulu tamamlandı. 140 öğrenci kapasiteli tesiste, idari kısımların yanı sıra yemekhane de yapılırken, her iki kat da engelli erişimine uygun hale getirildi. Karşıyaka Belediyesi, proje alanındaki ağaçlara zarar vermemek için mimari proje üzerinde oynama yaparak, alandaki ağaçları korudu.

Projenin tamamlanmasıyla Karşıyaka'nın Filizleri Mavibahçe Anaokulu açılışı için tören düzenlendi. Törende, anaokulunun minik öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında hazırladıkları gösterileri sundu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende bir konuşma yaparak, "Karşıyakamızın filizlerine yeni bir anaokulu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dolu dolu bir 4,5 yıl geçirdik ve en çok da çocuklara yatırım yaptık. Anaokulu sayımızı 7'ye çıkardık. Kente yatırım yapan iş insanlarının, kamunun bu tür projelerine destek vermesi, imece kültürünü yansıtarak kente değer kazandırması çok önemli ve kıymetli. Anaokulu ile birlikte, Mavişehir Muhtarlık Binası'nı da açmış olduk. Türkiye'de imece kültürünün en önemli örneği Karşıyaka'dır. Bunu bir kez daha gösterdik. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yatırımcısı Selami Özel de, "Karşıyaka Belediyesi'nin ve değerli başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'ın eğitime ve öğrencilere verdiği destekler bizleri çok etkiledi. Biz de bu anaokuluna katkı sunarak kendilerinin çok değerli çabalarına destek olalım istedik. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın ve eşi Zehra Akpınar'ın, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yatırımcısı Selami Özel, yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili Kemal Vatan, meclis üyeleri ve muhtarlar, veliler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.