Karşıyaka'da ‘Muhtarlar Parkı' açıldı

Mustafa Kemal Mahallesi'nde oluşturulan Muhtarlar Parkı ve Anıtı, törenle hizmete açıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan park alanına ‘Muhtarlar Parkı' adını veren Karşıyaka Belediyesi, açılışı da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde gerçekleştirdi. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar, CHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, STK temsilcileri, önceki yıllarda görev yapan ve bu dönemin mahalle muhtarları, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İsimleri ölümsüzleşti

Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende, Muhtarlar Derneği 2. Başkanı Ahmet Şentürk tarafından Başkan Akpınar'a teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından Muhtarlar Parkı ve Anıtı'nın açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Park alanında yer alan Anıt ile geçmişten günümüze kente hizmet veren mahalle muhtarlarının isimleri ölümsüzleştirildi. 3 bin 300 metrekarelik arazi üzerine kurulan, onlarca zeytin ve nar ağacı ile spor aletlerinin bulunduğu park, hem muhtarların hem de vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

“Bu yolda birlikte yürüdük”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kentimize verdikleri emeklerden ötürü muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerde görev yapan muhtarlarımızı selamlıyorum. 4,5 yıl boyunca muhtarlarımızla birlikte yürüdüğümüz hizmet yolunda, her zaman en iyisini yapmaya gayret ettik. Mahallelinin ihtiyacı neyse ona göre hizmet ürettik. Önce muhtarın kapısını çaldım. Muhtar ne dediyse onu yaptım. Başarımın temelinde yatan da budur. Belediyelerin doğru hizmet üretmesi için muhtarların da çalışıp üretmesi gerekir. Karşıyaka bunun en güzel örneği olmuştur. Muhtarlarımızın isimleri bu parkta ve anıtta daima yaşayacak, emekleri saygı ve minnetle hatırlanacaktır. Hep birlikte, Atatürk'ün yolundan gitmeye; cesaretle, özveriyle ve emekle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Başkanımıza teşekkürler”

Karşıyaka Muhtarlar Derneği 2. Başkanı ve Yalı Mahalle Muhtarı Ahmet Şentürk de “Muhtarlar Günü'nde bu güzel parkın açılışını yapıyoruz ve iki mutluluğu beraber yaşıyoruz. Sayın Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar, göreve başladığı andan itibaren her zaman ve her yerde ‘Benim en büyük danışmanlarım muhtarlarımdır' diyerek muhtarlara verdiği değeri göstermiştir. Bu park ve anıt ile o değeri bir kez daha kanıtlamış oldu. Başkanımıza, meclis üyelerimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.