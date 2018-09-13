Karşıyaka'da ödül günü

Karşıyaka Belediyesi Edebiyat Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez verilen ‘Samim Kocagöz Roman Ödülü'ne, Gönül Çatalcalı'nın ‘Eşiktekiler' adlı eseri layık görüldü. Anlamlı ödül, 14 Eylül'de törenle Çatalcalı'ya takdim edilecek.

Kültür ve sanat alanında yaptığı etkinlikler ve düzenlediği yarışmalarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ilk kez ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri' vermeye başladı. Her yıl ayrı bir dalda, Karşıyaka'da yaşamış şair, yazar ve edebiyatçılar adına açılması planlanan yarışmaların ilki, ‘Roman' dalında yapıldı ve unutulmaz edebiyatçı Samim Kocagöz'e ithaf edildi. Katılan eserler; İnci Aral, Feyza Hepçilingirler, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş ve Hülya Soyşekerci'den oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

Samim Kocagöz Roman Ödülü'ne oybirliğiyle layık görülen eser, Gönül Çatalcalı'nın 1950'lerin Türkiye'sinde geçen, dönem romanı ‘Eşiktekiler' oldu. Anlamlı ödül, 14 Eylül 2018 Cuma günü, saat 20.30'da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle Çatalcalı'ya takdim edilecek. Törende, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından, Samim Kocagöz'ün “Islak Ekmek” adlı oyunu da sahnelenecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Eşiktekiler adlı değerli eseriyle Samim Kocagöz Roman Ödülü'nü kazanan Gönül Çatalcalı'yı kutluyorum. Bu organizasyon ile kültür ve sanata hizmet ederken, Türk Edebiyatı'nda iz bırakan değerlerimize de bir kez daha saygı ve vefamızı göstereceğiz. Bu yolda ilk ödül heyecanımızı paylaşmak isteyen tüm sanatseverleri törenimize bekliyoruz” dedi.