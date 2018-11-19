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Karşıyaka'da Öğretmenler Gününe özel söyleşi

Öğretmenler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, araştırmacı-yazar Emre Kongar’ı ağırlayacak.

Öğretmenler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, araştırmacı-yazar Emre Kongar'ı ağırlayacak. "Cumhuriyet, Öğretmenlerimiz ve Atatürk" isimli söyleşi 24 Kasım Cumartesi günü, saat 16.00'da, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.


24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleşecek söyleşide, gazeteci ve araştırmacı yazar Emre Kongar, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değeri ve hayata geçirdiği yenilikleri anlatacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik, ücretsiz ve halka açık olacak.


Konferansın ardından, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Öğretmenler Günü için özel bir konser verecek. Konseri, dünyaca ünlü Şef Rengim Gökmen yönetecek. Konserin ardından Emre Kongar, katılımcılar için kitaplarını imzalayacak. Etkinliğe katılanlara, belediye tarafından Nutuk dağıtılacak.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, herkesi etkinliğe davet ederek, "Öğretmenler bu ülkenin temel taşı ve gelecek nesillerin sigortasıdır. Ulu Önderimizin, öğretmenlere verdiği değeri biliyor, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Herkesi bu anlamlı günde, bu güzel etkinliğe davet ediyorum" dedi.

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