Karşıyaka’da pedal sesleri

Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda gün boyunca heyecan dolu yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler gerçekleşti. Her yaştan yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı kortej coşku yaratırken, Yavaş Bisiklet ve Slalom Yarışları ile Türkiye’de ilk defa düzenlenen Katlanır Bisiklet Yarışı da büyük ilgi gördü. Başkan Akpınar "Temiz, sağlıklı ve ucuz ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını destekliyoruz" dedi.

Yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle spor ve eğlenceyi bir araya getiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez de ‘Karşıyaka Bisiklet Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Belediyenin, bisiklet kültürünü geliştirmek için bisiklet toplulukları ve gönüllüleriyle kurduğu Karşıyaka Bisiklet Platformu işbirliğinde düzenlenen şenlik, kortejle başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın da aralarında bulunduğu her yaştan yüzlerce bisikletçi, Karşıyaka İskele’de buluşarak hep birlikte Bostanlı Rekreasyon Alanı’na pedal çevirdi.

Dopdolu şenlik

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen İzmir İstek Okulları Yavaş Bisiklet ve Slalom Yarışı, en çok ilgi gören etkinliklerden biri oldu. Bisikletçiler bu sefer zamanın tersine karşı yarıştı, parkuru son bitiren kazandı. Medical Park Karagöl Performans Tırmanışı, Türkiye’de ilk defa düzenlenen Trafik Hayattır Katlanır Bisiklet Yarışı, Taytay Denge Bisikleti ile Minikler Bisiklet Sürüşü gibi etkinlikler de yoğun katılımla gerçekleşti. Bisikletçiler, İzmir’de ilk kez yapılan dağ bisikleti eleme turnuvasında da özel olarak düzenlenmiş parkurda engellerle mücadele etti. İzmir Bisiklet ile Giant Türkiye, Trek Türkiye ve Shimano MTB Eliminator yarışı da ilgi gördü. Karşıyakalı gençlerden oluşan Batel BMXtreme grubu rampalarda bisiklet gösterisi sergiledi. Milli Triatlet İpek Onaran da etkinliklere katıldı. Dopdolu şenlik, ödül töreniyle sona erdi.

Aktif şehir Karşıyaka

Bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği (TAFISA) tarafından ‘Aktif Şehir’ unvanı ile ödüllendirilen Türkiye’deki ilk belediyeyiz. Yıl boyunca bu kimliğimize yakışan etkinliklerimizi sürdürürken; temiz, sağlıklı ve ucuz ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını da özendirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla, Karşıyaka Bisiklet Platformumuz ile dopdolu bir şenliğe imza attık. Coşkumuza ortak olan tüm bisiklet tutkunlarına ve destekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.