Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 12:02

Karşıyaka’da pedal sesleri

Karşıyaka Belediyesi, her yaştan bisiklet tutkunlarını şenlikte buluşturdu.

Karşıyaka’da pedal sesleri

18 Eylül 2017 12:02

Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda gün boyunca heyecan dolu yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler gerçekleşti. Her yaştan yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı kortej coşku yaratırken, Yavaş Bisiklet ve Slalom Yarışları ile Türkiye’de ilk defa düzenlenen Katlanır Bisiklet Yarışı da büyük ilgi gördü. Başkan Akpınar "Temiz, sağlıklı ve ucuz ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını destekliyoruz" dedi.


Yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle spor ve eğlenceyi bir araya getiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez de ‘Karşıyaka Bisiklet Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Belediyenin, bisiklet kültürünü geliştirmek için bisiklet toplulukları ve gönüllüleriyle kurduğu Karşıyaka Bisiklet Platformu işbirliğinde düzenlenen şenlik, kortejle başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın da aralarında bulunduğu her yaştan yüzlerce bisikletçi, Karşıyaka İskele’de buluşarak hep birlikte Bostanlı Rekreasyon Alanı’na pedal çevirdi.



Dopdolu şenlik


Şenlik kapsamında gerçekleştirilen İzmir İstek Okulları Yavaş Bisiklet ve Slalom Yarışı, en çok ilgi gören etkinliklerden biri oldu. Bisikletçiler bu sefer zamanın tersine karşı yarıştı, parkuru son bitiren kazandı. Medical Park Karagöl Performans Tırmanışı, Türkiye’de ilk defa düzenlenen Trafik Hayattır Katlanır Bisiklet Yarışı, Taytay Denge Bisikleti ile Minikler Bisiklet Sürüşü gibi etkinlikler de yoğun katılımla gerçekleşti. Bisikletçiler, İzmir’de ilk kez yapılan dağ bisikleti eleme turnuvasında da özel olarak düzenlenmiş parkurda engellerle mücadele etti. İzmir Bisiklet ile Giant Türkiye, Trek Türkiye ve Shimano MTB Eliminator yarışı da ilgi gördü. Karşıyakalı gençlerden oluşan Batel BMXtreme grubu rampalarda bisiklet gösterisi sergiledi. Milli Triatlet İpek Onaran da etkinliklere katıldı. Dopdolu şenlik, ödül töreniyle sona erdi.



Aktif şehir Karşıyaka


Bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği (TAFISA) tarafından ‘Aktif Şehir’ unvanı ile ödüllendirilen Türkiye’deki ilk belediyeyiz. Yıl boyunca bu kimliğimize yakışan etkinliklerimizi sürdürürken; temiz, sağlıklı ve ucuz ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını da özendirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla, Karşıyaka Bisiklet Platformumuz ile dopdolu bir şenliğe imza attık. Coşkumuza ortak olan tüm bisiklet tutkunlarına ve destekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç