Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 14:35

Karşıyaka’da Ramazan dayanışması

Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği eğlence etkinlikleri ile Karşıyakalılara nostaljik Ramazan geceleri yaşatıyor.

Karşıyaka’da Ramazan dayanışması

31 Mayıs 2018 14:35

Dağıtılan erzak kolileri ile de binlerce ailenin yüzü gülüyor.


Yıl boyunca düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayı için de dolu dolu eğlence programları hazırladı. Hemen her gece, farklı mahallelerde gerçekleştirilen geleneksel eğlence programları, Karşıyakalıların büyük beğenisini kazandı. Mobil Eğlence aracıyla düzenlenen etkinliklerde illüzyon gösterisi yapılıyor, orta oyunu sergileniyor, Nasrettin Hoca hikayeleri ile Davullu Manici’den Ramazan’a özel maniler anlatılıyor. Canlı performansla sergilenen Hacivat ve Karagöz oyunu ise izleyenlerden büyük alkış alıyor.


Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü de Ramazan ayı boyunca dağıttığı erzak kolileri ile binlerce ailenin yüzünü güldürdü. 3 bin erzak kolisi dağıtan belediye, Ramazan ayının dayanışma ruhunu hanelere taşıdı.



“Biz büyük bir aileyiz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ramazan ayının bereketini, geleneksel eğlence kültürünü ve dayanışma ruhunu tüm Karşıyakalılar ile paylaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve tüm güzellikleri birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç