Karşıyaka’da Ramazan dayanışması

Dağıtılan erzak kolileri ile de binlerce ailenin yüzü gülüyor.

Yıl boyunca düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayı için de dolu dolu eğlence programları hazırladı. Hemen her gece, farklı mahallelerde gerçekleştirilen geleneksel eğlence programları, Karşıyakalıların büyük beğenisini kazandı. Mobil Eğlence aracıyla düzenlenen etkinliklerde illüzyon gösterisi yapılıyor, orta oyunu sergileniyor, Nasrettin Hoca hikayeleri ile Davullu Manici’den Ramazan’a özel maniler anlatılıyor. Canlı performansla sergilenen Hacivat ve Karagöz oyunu ise izleyenlerden büyük alkış alıyor.

Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü de Ramazan ayı boyunca dağıttığı erzak kolileri ile binlerce ailenin yüzünü güldürdü. 3 bin erzak kolisi dağıtan belediye, Ramazan ayının dayanışma ruhunu hanelere taşıdı.

“Biz büyük bir aileyiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ramazan ayının bereketini, geleneksel eğlence kültürünü ve dayanışma ruhunu tüm Karşıyakalılar ile paylaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve tüm güzellikleri birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.