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04 Aralık 2017 15:52

Karşıyaka’da sanat engel tanımadı

Karşıyaka’da öğrenim gören özel öğrenciler, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen resim yarışmasına katıldıkları 130 eseri sergiledi.

Karşıyaka’da sanat engel tanımadı

04 Aralık 2017 15:52


Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Dünya Engelliler Günü kapsamında özel eğitim öğrencileri arasında resim yarışması düzenledi. Karşıyaka Öğretmenevindeki resim sergisinde 130 eser yer alırken, sergiyi Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel ziyarete açtı. Açılışa Kaymakam Sadettin Yücel’in yanı sıra İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şıh Mehmet Özer, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İmamoğlu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mürvet Bakır, İzmir Anadolu Otizm Derneği Yöneticisi Engin Alpkaya ile koordinatör Banu Bahçeci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeler verilirken, etkinlik kokteyl ile sona erdi.




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