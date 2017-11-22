Karşıyaka’da sınır ötesi fotoğraf sergisi

Proje kapsamında Bremen’e giden Türk sanatçılar ile İzmir’e gelen Alman fotoğrafçıların eserleri, Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi’nde açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmak ve Karşıyaka’nın uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalar yapan Karşıyaka Belediyesi, Bremen Sanat Kurulu ve Goethe Enstitüsü ile ’İzmir-Bremen Fotoğrafçı Değişim’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ortak komisyonlarca seçilen üç Alman fotoğrafçı, 4-6 haftalığına İzmir’de üç Türk fotoğrafçı da Bremen’de kent yaşamını fotoğrafladı.

Sanatçılar, ziyaretleri süresince, konuk oldukları şehre dair gözlemlerini kendi sanat anlayışlarıyla fotoğraf karelerine yansıttı. Ortaya çıkan eserler, kataloglarla ölümsüzleştirildi ve 19 Ağustos - 15 Ekim 2017 tarihleri arasında Bremen’de sergi açıldı. ‘Başka Yerde’ başlıklı serginin ikinci ayağı da Karşıyaka Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesinde beğeniye sunuldu. 124 adet fotoğrafın yer aldığı serginin, 28 Aralık’a kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

"Karşıyaka her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, sanat alanında bir dayanışma gösterildiğini ifade ederek, "Kültürlerarası birleşimi ve barışı sağlayan sanattır. Almanya ile yıllara dayanan çok önemli bir dostluğumuz var. Bu kez de sanat alanında güzel bir dayanışma sergiledik. Sanatçılarımız farklı bakış açıları ile iki kenti fotoğrafladılar. Goethe Enstitüsü ile birçok çalışmaya imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Karşıyaka her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacak" dedi.

Goethe Enstitüsü İzmir Müdürü Anna Weber de, "Bugün başarılı bir kültürel değişimin muhteşem sonucunu sizinle birlikte yaşadığım için çok mutluyum. Sergi bize her iki şehre ve orada yaşayan sakinlere dair yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a, projemizi destekleyen ve gerçekleşmesine olanak sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Bremen Kent Galerisi Müdürü Rose Pfister ise şöyle konuştu:

"İki ay önce Bremen’de bu sergiyi açmıştık. Buraya taşımaktan dolayı çok mutluyuz. Yıllara dayanan kardeş şehirlik söz konusu. Şimdi de bir fotoğraf projesiyle dostluğumuzu taçlandırdık. Devamının gelmesini diliyorum. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."