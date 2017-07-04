Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 10:24

Karşıyaka’da sorunlara hızlı çözüm

İzmir’de, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çağrı merkezleri WhatsApp iletişim hattı ve canlı destek hattı üzerinden öneri ve talepleri kabul eden Karşıyaka Belediyesi, 2017 yılının ilk yarısında 8 binden fazla başvuruyu çözüme kavuşturdu.

Karşıyaka’da sorunlara hızlı çözüm

04 Temmuz 2017 10:24


Belediye ile vatandaşlar arasında direk ve pratik temas kurmak, sorunları hızlı ve ilk ağızdan çözüme kavuşturmak için sosyal ağları etkin bir şekilde kullanan Karşıyaka Belediyesi, 2017’nin ilk 6 ayında, 9 bin 475 başvuru aldı. Vatandaşlar, öneri ve taleplerini 444 1 KSK (575) numaralı çağrı merkezi, canlı destek hattı ve 0530 125 13 55 numaralı WhatsApp iletişim hattı üzerinden yaygın olarak iletti.


Konularına göre sınıflandırılan başvurular, ilgili müdürlüklere gönderildi. Müdürlüklerden gelen sonuçlar ise yine aynı hızla çağrı sahiplerine bildirildi. Bu sayede, yılın ilk yarısında 8 bini aşkın başvuru çözüme kavuşturuldu. Dezavantajlı vatandaşlar için çağrı merkezi bünyesinde oluşturulan engelsiz mesaj uygulaması da işitme engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yüzlerce engelli vatandaş belediyeye, öneri ve taleplerini cep telefonlarından kısa mesaj atarak anında iletti. Web sitesi üzerinden bu yıl hizmete sunulan canlı destek hattı da altı ayda yüzlerce vatandaş tarafından tercih edildi.


Karşıyakalılara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek ve sorunları en kısa sürede çözmek için tüm sosyal ağları etkin bir şekilde kullandıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Halka en iyi ve etkin hizmeti vermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ne zaman isterse, belediyemiz bir telefon kadar yakında” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!