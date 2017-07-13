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13 Temmuz 2017 11:42

Karşıyaka’da sorunlara ortak akılla çözüm

Karşıyaka’da Bostanlı Mahallesi Suat Gürbüzer Sokakta yenileme çalışması başlatıldı.

Karşıyaka’da sorunlara ortak akılla çözüm

13 Temmuz 2017 11:42

Bölge esnafı ile vatandaşların da istek ve görüşlerini dikkate alan belediye, sokağa daha çağdaş ve estetik bir görünüm kazandıracak. Esnafın hizmet alanları, araç ve yaya geçişlerine de düzen gelecek.


Daha çağdaş ve düzenli bir kent oluşturmak için fiziki yatırımlara ve altyapı çalışmalarına hız veren Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Suat Gürbüzer Sokaktaki sorunlara da neşter vuracak. Geçtiğimiz haftalarda esnaf ve vatandaşların katılımıyla bir toplantı düzenleyen belediye, ‘ortak akıl’ ile alınan kararları hayata geçirmek üzere yenileme çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda; bin 500 metrekarelik alanın parke kaplamaları yenilenecek. Alana, belediye şantiyesinde özel olarak üretilen renkli parke taşları döşenecek. Meskenlerin olduğu kısımda 4 metrelik yaya kaldırımı yapılacak.


Sokak üzerinde faaliyet gösteren esnafın kullanacağı alan belirlenecek ve bu alanın dışına masa ve sandalye koyulmayacak. Yol genişliği standart hale getirilerek, uygunsuz araç parklarının önüne geçilecek. Tramvay hattına paralel olan cephede 30 araçlık otopark cebi oluşturulacak. Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaştırma Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar, yaklaşık bir ayda tamamlanacak.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “En çok sorun yaşanan bölgelerimize öncelik vererek, Karşıyakamızın her mahallesini, her sokağını elden geçirip tüm eksiklikleri ve ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. Son olarak çalışma başlattığımız Suat Gürbüzer Sokak da kentimizin en merkezi ve işlek bölgeleri arasında yer alıyor. Hem insan hem de işyeri yoğunluğunun da etkisiyle, yıllar içerisinde ortaya çıkan sorunları çözmek için harekete geçtik. Uygulayacağımız düzenlemeleri de esnaf ve vatandaşlarımızı dinleyerek belirledik. Söz verdiğimiz gibi; kentimizi halkımızla birlikte yönetiyor, sorunları ortak akıl ile çözüyoruz. Bu anlayışla hareket ederek, Suat Gürbüzer Sokağı da hem esnafın hem de halkımızın memnuniyet duyacağı hale getireceğiz” dedi.




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