Karşıyaka'da spor kurslarına büyük ilgi

Kano, okçuluk ve yüzme gibi farklı branşlardaki kurslarda, iki bin çocuk ve yetişkin hem yeteneklerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen yeni sezon spor kursları yoğun ilgiyle karşılandı. 2018-2019 dönemi için çocuklara yönelik olarak; basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, judo, bale kursları açıldı. Hem çocuk hem de yetişkinler için Latin dansları, yüzme, okçuluk ve masa tenisi branşlarında eğitim verilirken, kano kursuna ise 10 yaş ve üzeri yüzme bilen herkes katılabiliyor.

Karşıyaka'daki 7 farklı tesiste gerçekleştirilen kurslarda, her yaştan yaklaşık iki bin kişi spor yapıyor. Uzmanlardan eğitim alan kursiyerler bir yandan sportif becerilerini geliştirirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor. Kayıtların devam ettiği kurslara ilişkin, 324 73 63 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabiliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, dolu dolu bir program hazırladıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana spora önemli yatırımlar yaptık, her yaştan binlerce yurttaşımıza çağdaş tesislerde spor yapma imkanı sunduk. Bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşen yaz spor okullarımızın ardından, yeni sezonu da dolu dolu bir programla karşıladık. Yaz, kış demeden, 7'den 77'ye tüm Karşıyakalıların spor yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz" dedi.