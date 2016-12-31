Karşıyaka’da trafolar sanat eserine dönüştü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak ve sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten belediye ekipleri, ilçe genelindeki trafoları sanat eserine dönüştürdü.

Karşıyaka ilçesinde, sanatı sokağa taşımak için geçen yıl ‘Kent Estetiği’ ekibi kuran Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını sanatla buluşturdu. Bir ressam ve iki duvar ustasından oluşan ekip, bir yılda 11 trafoyu sanat eserine dönüştürdü. Tespit edilen noktalar, mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyandı. Trafo boyamalarının ardından mahalle aralarında duvar, bordür ve kaldırım boyamalarının da yapılacağı belirtildi.

Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar şöyle konuştu:

"Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte bir nebze de olsa tebessüm sağlamak ve sanatı sokağa taşımak için kötü görünümlü trafolarımızı sanat eserine dönüştürdük. Sanatın farklı yönlerini sokakla buluşturuyoruz. Yurttaşlarımızın da bu eserlere sahip çıkacaklarından, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarından son derece eminim."