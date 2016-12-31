Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 11:36

Karşıyaka’da trafolar sanat eserine dönüştü

Karşıyaka’da trafolar sanat eserine dönüştü

31 Aralık 2016 11:36

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak ve sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten belediye ekipleri, ilçe genelindeki trafoları sanat eserine dönüştürdü.
Karşıyaka ilçesinde, sanatı sokağa taşımak için geçen yıl ‘Kent Estetiği’ ekibi kuran Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını sanatla buluşturdu. Bir ressam ve iki duvar ustasından oluşan ekip, bir yılda 11 trafoyu sanat eserine dönüştürdü. Tespit edilen noktalar, mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyandı. Trafo boyamalarının ardından mahalle aralarında duvar, bordür ve kaldırım boyamalarının da yapılacağı belirtildi.
Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar şöyle konuştu:
"Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte bir nebze de olsa tebessüm sağlamak ve sanatı sokağa taşımak için kötü görünümlü trafolarımızı sanat eserine dönüştürdük. Sanatın farklı yönlerini sokakla buluşturuyoruz. Yurttaşlarımızın da bu eserlere sahip çıkacaklarından, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarından son derece eminim."



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
8
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç