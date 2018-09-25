Karşıyaka'da yeni sezon kursları dopdolu

Latin dansları, İspanyolca, pilates, muhasebe ve diksiyon gibi çeşitli branşlarda açılacak kurslar için 28 Eylül'e kadar kayıt yaptırılabilecek.

Karşıyaka Belediyesi, 2018-2019 sezonunda düzenleyeceği ücretsiz kurslarla yüzlerce Karşıyakalı'ya hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sunacak. Talep ve önerilere göre hazırlanan program kapsamında; el sanatlarından mesleki eğitime, spordan yabancı dile kadar farklı alanlarda toplam 71 kurs açılacak. Ahmet Piriştina, Bülent Ecevit ve İsmail Cem Kültür Merkezlerinde gerçekleşecek kursların başvuruları, 28 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Dersler 8 ay sürecek

Ekim ayı içerisinde başlayacak kurslar arasında aerobik-pilates, halk oyunları, yaratıcı drama, muhasebe, pastacı çıraklığı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, işaret dili, diksiyon, Latin dansları, sirtaki, resim, ebru, dikiş, takı tasarım ve yoga gibi en çok ilgi gören branşlar yer alacak. Her alanda uzman eğitmenler tarafından verilecek dersler, Mayıs 2019'a kadar devam edecek.

Sosyal belediyecilik

Her yıl olduğu gibi bu sezon da kursların büyük ilgi göreceğine inandığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, hobi ve meslek edindirme amaçlı kurslarımızda yeni dönemi başlatıyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden düzenlediğimiz kurslarla vatandaşlarımız hem keyifli vakit geçirme imkanı bulacak hem de becerilerini geliştirecek. Fırsatı olan tüm Karşıyakalıları kurslarımıza bekliyoruz” dedi.