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07 Haziran 2018 11:20

Karşıyaka’da ‘Zülfü Livaneli’ gecesi

Yıl boyunca Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), sezonu “Livaneli Senfonik Eserler” konseriyle kapatacak.

Karşıyaka’da ‘Zülfü Livaneli’ gecesi

07 Haziran 2018 11:20

8 Haziran’daki konsere, Sanatçı Zülfü Livaneli de konuk olarak katılacak.


Türkiye’de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olan KODA, 2017-2018 sanat sezonuna muhteşem bir konserle final yapacak. Atakent’teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek “Livaneli Senfonik Eserler” konseri, 8 Haziran Cuma günü saat 20.30’da başlayacak.


Nazım Hikmet’i Anma Haftası çerçevesinde, Sanatçı Zülfü Livaneli’nin yaptığı bestelerin senfonik düzenlemeleri seslendirilecek. Şef Rengim Gökmen’in yöneteceği konserin dinleyicileri arasında Livaneli de yer alacak. Ayrıca, geceye konuşmacı olarak katılacak Prof. Dr. Onur Bilge Kula da Zülfü Livaneli’nin sanatını ve eserlerini anlatacak.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Hikmet Şimşek Sanat Merkezimizde ayda iki kez ünlü şef ve solistlerle birlikte muhteşem konserler veren, sanat ışığını Karşıyaka’nın dışına da taşıyarak gurur kaynağımız olan KODA, sezonu çok özel bir konserle kapatıyor. Zülfü Livaneli’nin eşsiz eserlerini orkestramızın yorumuyla dinleyecek, unutulmaz bir müzik şölenine tanıklık edeceğiz” dedi.




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