Karşıyaka’daki bu kütüphanede engel yok

Bostanlı Caher Dudayev Bulvarı üzerinde yer alan Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi’nde, dijital yolla yaklaşık 24 bin sesli esere ulaşılabiliyor. İzmir’de bir belediye tarafından kurulan ilk görme engelliler kütüphanesi olan merkez; klasiklerden güncel romanlara, tarihten psikolojiye kadar her türde esere ulaşım imkanı sağlıyor.

Bariyerler yok oluyor

Görme engellilerin eğitim yaşamlarına katkı sağlayan kütüphanede, ders kitapları da bulunuyor. İlkokuldan üniversiteye kadar her düzeyden öğrenciler, özel olarak tasarlanan bilgisayarlarda araştırma yapıp, ders çalışabiliyor. Talepler doğrultusunda görme engellilere gönüllülerce özel dersler de veriliyor. Bilgiye ulaşmakta güçlük çeken engelli vatandaşların önündeki sosyal bariyerler, dayanışmayla ortadan kaldırılıyor. Merkeze, 0232 330 28 93 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

"Engelsiz Karşıyaka"

Sokaklardaki engelleri kaldırmak adına yaptıkları çalışmaların yanı sıra, sosyal ve kültürel alanlarda da engelsiz bir kent oluşturmak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Görme engelli vatandaşlarımız için yazılı kaynaklardan yararlanabilmek, ciddi bir sorun. Kütüphanemiz sayesinde, gönüllü vatandaşlarımız ile birlikte adeta engelli vatandaşlarımızın gözü olup kitaplara, bilgiye ulaşabilmelerini sağlıyoruz. İsteyen her vatandaşımız bu anlamlı çalışmaya ortak olup destek verebilir” dedi.