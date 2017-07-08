Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 04:57

Karşıyaka’daki yangın söndürüldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı.

Karşıyaka’daki yangın söndürüldü

08 Temmuz 2017 04:57

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat boyunca yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Sancaklı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, bugün saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 15 itfaiye, 15 arazöz, 5 iş makinesi ve 150’ye yakın orman işçisi yangına müdahale etti. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İlk belirlemelere göre 3 hektarlık alanda etkili olan yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü. Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekiplerin alanda incelemeleri sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:35
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!