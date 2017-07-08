Karşıyaka’daki yangın söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat boyunca yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sancaklı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, bugün saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 15 itfaiye, 15 arazöz, 5 iş makinesi ve 150’ye yakın orman işçisi yangına müdahale etti. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İlk belirlemelere göre 3 hektarlık alanda etkili olan yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü. Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekiplerin alanda incelemeleri sürüyor.