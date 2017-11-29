Karşıyaka’dan engelleri aşacak hamle

Bu sayede, İzmir’de yaşayan tüm engelli bireylere tek tek ulaşılarak sorunları çözülecek, yeni projeler geliştirilip farkındalık yaratılacak.

İzmir Kent Konseyleri Birliği, Kent Konseyleri Engelliler Meclisleri Birliği kurma görevini Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ne verdi. İzmir’deki tüm Engelliler Meclis başkanlarının katılımıyla, Karşıyaka’da bir toplantı düzenlendi. Kent Konseyi başkanlarının katıldığı toplantıda, dezavantajlı vatandaşların öncelikli sorunları, çözüm önerileri ve yasal haklar masaya yatırıldı, bilgilendirme yapıldı. İlk olarak Kent Konseyleri Engelliler Meclisleri Birliği’nin kurulması kararlaştırıldı. Bu sayede İzmir genelindeki tüm engellilere tek tek ulaşılması ve var olan sorunlarının sistematik bir şekilde çözülmesi hedeflendi. Engelliler ile ilgili sosyal projelerin geliştirilmesi ve toplumda farkındalık yaratılması planlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, kent konseyleri bünyesinde oluşturulan bu yapıyı sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

“Güç birliği yapacağız”

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu “İzmir için önemli bir oluşum. Aldığımız kararla tüm engellilere hizmet edebilme fırsatını elde edeceğiz. Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar da engellilere her kapıyı açıyor. En büyük ilgi Engelli Meclisi’ne verilmiş durumda. Bu anlamda çok şanslıyız. Güç birliği yaparak güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

“Sorunlar birlikte çözülecek”

Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nilgün Öztürk “Bu oluşum hepimizi gururlandırdı. Engellilerimizin sorunlarını çözmek ve farkındalık yaratmak için hep birlikte olmakta fayda var” diye konuştu.

Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelliler Meclisi Koordinatörü Hülya Polat ise “Yasalarda her şey yazılı gibi görünüyor. Ancak uygulamaya baktığımız zaman engelliler yasal haklarından yararlanamaz durumdalar. Bunun için birlik olmamız, birbirimizin deneyimlerinden yararlanmamız çok önemli” dedi.