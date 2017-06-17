Karşıyakalı babalar artık daha bilinçli

Belediye ve AÇEV işbirliğiyle düzenlenen ‘Baba Destek Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, törenle sertifikalarını aldı. ‘İlk iş babalık’ yazılı tişörtler giyen babalar, “Bu yıl, günümüzü ‘daha bilinçli’ babalar olarak kutlayacağız. Teşekkür ediyoruz” dedi.

35 babaya, 10 haftalık eğitim

Aile birliğinin korunmasına katkı sağlamak ve ebeveynler ile çocuklar arasındaki bağları güçlendirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle ‘Baba Destek Programı’ düzenledi. 10 hafta süren programa, çocukları anaokuluna giden 35 baba katıldı. AÇEV gönüllü eğitmenleri tarafından katılımcılara; babanın çocuk bakımındaki önemi, sorumluluğu ve çocuk gelişimi konularında bilgiler verildi. Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine ve babanın çocukla birlikte daha kaliteli zaman geçirmesinin önemine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

“Amacımız daha iyi baba olmak”

Baba-çocuk ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Çarşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende, ‘İlk iş babalık’ ve ‘Baba fırsat verir, çocuk hayatı keşfeder’ yazılı tişörtler giyen babalar, “Bu eğitim programıyla çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için, bizlere düşen görev ve sorumluluklara ilişkin bilinçlenme imkanı bulduk. Tüm istek ve hedefimiz, çocuklarımıza daha iyi baba olabilmek. Bu yıl ve bundan sonraki tüm Babalar Günü kutlamalarımız artık daha anlamlı olacak. Karşıyaka Belediyesi’ne, Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve AÇEV’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yaşam boyu ışık olsun”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da “Toplumun en küçük birimi olan ailemizin birliğini ve düzenini korumak için yıl boyu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Aile Üniversitesi, İyi Anne Baba Okulu ve annelere yönelik programların yanı sıra bu kez sadece babaları kapsayan bir eğitim çalışması gerçekleştirdik. Baba ile çocuğun ilişkisini güçlendirmeyi, çocuğun gelişim sürecinde babanın önemini vurgulamayı amaçladık. AÇEV’e işbirliği için teşekkür ediyor; edindikleri bilgilerin yaşam boyu babalarımızın yolunu aydınlatmasını diliyorum” dedi.