Karşıyakalı çevreciler Gediz Deltası’nı temizledi

‘Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık’ sloganıyla düzenlenen etkinlik; Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Akademi Karşıyaka Birimi ve Spor İşleri Müdürlüğü Su Sporları Birimi ile Karşıyaka Kent Konseyi Çevre Grubu, Kültür Sanat Grubu, Doğa Derneği, İzmir Karşıyaka Dağcılık Doğa Sporları ve Doğaseverler Kulübü Derneği ve Diyabetle Yaşam Derneği tarafından birlikte organize edildi. 2 milyon yaşındaki Gediz Deltası’nın tam başladığı yer olan Mavişehir’de bir araya gelen Karşıyakalı çevre gönüllüleri, bisikletçiler, balıkçılar ve kanocular Gediz Deltası’nın çöplerini temizledi, kuş ve doğa gözlemi yaptı. Etkinlikte, dünyadaki her 40 flamingodan birinin kışı geçirdiği, 70 binin üzerinde su kuşunun görüldüğü, İzmir Körfezi’nde tutulan her balığın büyüdüğü, hayatına başladığı, her deniz börülcesinin filizlendiği hatta Türkiye’de sofralara gelen her üç tuz kristalinden birinin üretildiği Gediz Deltası’nın, dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olduğu anlatıldı.

“Sahip çıkmalıyız”

Buluşmaya tekneleriyle katılan balıkçılar, Gediz Deltası’nın başta balıkçılar olmak üzere İzmir’de yaşayan herkes için çok önemli bir alan olduğunu ve buraya mutlaka sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Etkinliğin sonunda Gediz Deltası’nın ve bir bütün olarak yaşam alanlarının korunması gerektiği ifade edilerek, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve çevresine duyarlı tüm kesimlere teşekkür edildi.