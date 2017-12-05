Karşıyakalı çocuklar sporla buluşuyor

Kısa sürede binden fazla çocuk sporla buluşurken; okçuluk, yüzme ve kano branşlarında yetişkinlere de hizmet veriliyor.

Karşıyaka Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanımak amacıyla yeni döneme dopdolu bir kurs programıyla başladı. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonunda okçuluk, masa tenisi, jimnastik; Su Sporları Merkezinde kano, Muharrem Candaş Spor Salonunda basketbol; Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzunda yüzme; Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda basketbol, voleybol, bale; Bülent Ecevit Kültür Merkezinde jimnastik ve judo kursları açıldı. Karşıyaka’nın Efsaneleri Spor Tesisleri ve Girne Şehit Bersan Doğantekin Halı Saha’da da futbol kursları düzenlendi. Kısa sürede bin 62 kişi kurslardan faydalandı.

Kente kazandırdığı modern spor tesislerini kurslarla çocukların hizmetine sunan Karşıyaka Belediyesi; okçuluk, yüzme ve kano branşlarında yetişkinlere de hizmet veriyor. Uzmanlardan eğitim alan her yaştan kursiyerler bir yandan sportif becerilerini geliştirirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

“Sağlıklı nesiller için”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Spor kenti Karşıyakamıza son 3,5 yıllık süreçte, her yaş ve kesimden insanların yararlanabileceği çağdaş tesisler kazandırdık. Şimdi de bu yatırımlarımızı sporla iç içe büyüyen, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller için çocuklarımıza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece çocuklarımızı değil, yetişkinleri de aktif yaşama yönlendiriyoruz. Kursların yanı sıra yıl boyunca ücretsiz sabah etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları gibi farklı branşlarda faaliyetler düzenliyor; 7’den 77’ye tüm Karşıyakalıların spor yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz” dedi.