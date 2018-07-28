Karşıyakalı çocuklara ücretsiz eğitim

30 Temmuz’da başlayacak olan kayıtlar, 7 Eylül’e kadar sürecek.

Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki İsmail Cem Kültür Merkezi içinde faaliyet gösteren kreşlerde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz okul öncesi eğitimi vermek için çalışma başlattı. Yeni eğitim öğretim sezonunda verilecek eğitimler için kayıtlar 30 Temmuz’da başlayacak ve 7 Eylül’e kadar sürecek. Toplamda 140 çocuk anaokullarından faydalanabilecek.

Anaokullarına kayıt yaptıracak öğrenciler yarım gün boyunca; yabancı dil, drama, kişisel gelişim, dans, zeka oyunları ve spor eğitimleri alacak. Bülent Ecevit Kültür Merkezi için 361 47 93 ve İsmail Cem Kültür Merkezi için 361 60 19 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, kurslar için çağrıda bulunarak, "Çocuklarımızın eğitimi bizim için her şeyden önemli. Onlara daha kaliteli imkanlar sunmak için okul öncesi eğitim kurumlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. O bölgede yaşayan tüm ailelerimizin, çocuklarını bu kurslara göndermesini bekliyorum" dedi.