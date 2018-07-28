Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 10:47

Karşıyakalı çocuklara ücretsiz eğitim

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik eğitim çalışmalarını hızlandıran Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet ve Zübeyde Hanım mahallelerindeki iki kreşte, toplam 140 çocuğa okul öncesi eğitim verecek.

Karşıyakalı çocuklara ücretsiz eğitim

28 Temmuz 2018 10:47

30 Temmuz’da başlayacak olan kayıtlar, 7 Eylül’e kadar sürecek.


Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki İsmail Cem Kültür Merkezi içinde faaliyet gösteren kreşlerde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz okul öncesi eğitimi vermek için çalışma başlattı. Yeni eğitim öğretim sezonunda verilecek eğitimler için kayıtlar 30 Temmuz’da başlayacak ve 7 Eylül’e kadar sürecek. Toplamda 140 çocuk anaokullarından faydalanabilecek.


Anaokullarına kayıt yaptıracak öğrenciler yarım gün boyunca; yabancı dil, drama, kişisel gelişim, dans, zeka oyunları ve spor eğitimleri alacak. Bülent Ecevit Kültür Merkezi için 361 47 93 ve İsmail Cem Kültür Merkezi için 361 60 19 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, kurslar için çağrıda bulunarak, "Çocuklarımızın eğitimi bizim için her şeyden önemli. Onlara daha kaliteli imkanlar sunmak için okul öncesi eğitim kurumlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. O bölgede yaşayan tüm ailelerimizin, çocuklarını bu kurslara göndermesini bekliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç