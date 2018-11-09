Karşıyakalı çocuklardan Ata'ya 500 metrelik mektup

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocuklar, özel hazırlanan 500 metrelik kağıt rulo üzerine Atatürk ile ilgili düşüncelerini yazdı. En uzun ve anlamlı mektup, Karşıyakalı çocuklar tarafından Anıtkabir Müzesi'ne teslim edildi.

Karşıyaka ilçesinde, belediye tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Türkiye'nin ilk Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nde, "Karşıyakalı Çocuklar Atatürk'e Mektup Yazıyor" projesi hayata geçirildi. Birkaç aylık süreçte yaklaşık 4 bin çocuk, kendileri için özel hazırlanan 500 metrelik kağıt rulo üzerine Ata'ya dair duygu ve düşüncelerini yazdı. İlçedeki ilkokul ve ortaokulların öğrencileri de projeye katıldı.

Atatürk için tek yürek olup birbirlerinin satırlarını devam ettiren öğrenciler, 10 Kasım öncesinde tamamlanan mektubu 50 kişilik bir grupla Ankara'ya götürerek Anıtkabir Müzesi'ne teslim etti. Ulu Önder'in huzuruna çıkan Karşıyakalı gençler, ‘İlke ve devrimlerinden vazgeçmeyeceğiz' mesajı verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, mektupla ilgili, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yetişen çocuklarımız, aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Her biri gurur kaynağımız olan evlatlarımızla, sonsuz Atatürk sevdamızı bir kez daha gösterdik. Bu en uzun mektup, Karşıyakamızın ve onun aydınlık çocuklarının Ata'ya bağlılığının kanıtıdır” dedi" dedi.