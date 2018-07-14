Karşıyakalı gençlere Fransızca eğitim

Karşıyaka Belediyesi, Paris Sorbonne Doktorlar Derneği ile önemli bir işbirliğine imza attı. Kültürel ve sosyal projelerde ortak hareket etme kararı alan iki kurum, İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 25 başarılı öğrenciye ücretsiz Fransızca kursu vermeye başladı. Eylül ayına kadar sürecek olan dil eğitimleri, Fransa’dan gelen eğitmenler tarafından veriliyor. Karşıyakalı öğrenciler, hem eğlenceli bir yaz dönemi geçiriyor hem de yabancı bir dili öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İki kurum arasındaki işbirliği sonraki süreçte de devam edecek. Protokol kapsamında, öğrenci değişim programları düzenlenecek. Konferanslar, bilimsel toplantılar, tematik seminerler organize edilecek ve iki ülke arasında kültürel ve sosyal işbirlikleri sağlanacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, projelerin süreceğini ifade ederek, "Yerli ve yabancı kurumlarla yaptığımız çalışmalar sayesinde gençlerimize kültürel birikim kazandırıyoruz."