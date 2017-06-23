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23 Haziran 2017 12:07

Karşıyakalı hentbolcular Türkiye ikincisi

Karşıyaka Belediyespor, Türkiye Hentbol Yıldız Erkekler Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Karşıyakalı hentbolcular Türkiye ikincisi

23 Haziran 2017 12:07


Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Hentbol Yıldız Erkekler Şampiyonası, 18-22 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirildi. Organizasyonun en iddialı takımlarından biri olan Karşıyaka Belediyespor; çeyrek finalde Kayseri Gençlik Hizmetleri, yarı finalde ise Bolu’yu geçerek finale çıkmayı başardı. Beşiktaş ile oynanan final karşılaşması büyük çekişmeye sahne olurken, Karşıyaka 26-23 tamamlanan maç sonucunda Türkiye ikinciliğini elde etti.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda ‘Her yaşta, her branşta spor’ ilkesiyle çalışıyor, sporla iç içe nesiller yetiştirmek ve yetenekli sporculara destek olmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Son 3 yılda başarıdan başarıya koşan Karşıyaka Belediyespor, bu anlamda en büyük gurur kaynağımızdır. Kulübümüzden aldığımız başarı haberlerine bir yenisini ekleyen hentbol takımımıza da bizlere yaşattıkları büyük sevinç için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporun ve sporcunun destekçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.




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