Karşıyakalı hentbolcular yenilgisiz şampiyon

Yıldız Erkekler Hentbol Ligi üçüncü etap müsabakaları, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Kırşehir’de yapıldı. Ligin birinci ve ikinci bölümünü lider bitiren Karşıyaka Belediyespor, üçüncü etabı da zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan tarafından takdim edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyaka’da sporun her branşını destekliyor, yetenekli gençlerimize başarılı olma imkanı sunuyoruz. Hentbol da en önem verdiğimiz ve başarılı olduğumuz branşlardan bir tanesi. Gençlerimizin elde ettiği galibiyetler sonunda şampiyonluğa ulaşması göğsümüzü kabarttı. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tek tek tebrik ediyorum. Sonraki yıllarda da hedefimiz başarı olacaktır” dedi.