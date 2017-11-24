Karşıyakalı kadınlar seramiğe can veriyor

Hünerlerini seramiğe yansıtan kadınların, Türkiye 2. Kooperatifler Fuarında eserlerini görücüye çıkaracağı kaydedildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından kadınları üretime teşvik etmek amacıyla kurulan Üretici Kadın Kooperatifinde, yeni seramik ustaları yetişiyor. Alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan kooperatifte, hem hobi, hem de mesleki beceri edinmek isteyen kadınlar için seramik kursu açıldı. Eğitimlere katılan 25 kursiyer, üretmeye başladıkları birbirinden güzel eserlerle göz doldurdu.

Kooperatif merkezinde çalışmalarına devam eden Karşıyakalı kadınlar, 7-10 Aralık tarihleri arasında Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilecek ‘2017 Türkiye 2. Kooperatifler Fuarı’ için de hazırlıklarına hız verdi. Dev organizasyonda eserlerini geniş kitlelerle buluşturacak olan kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürme ve iş bağlantıları kurma fırsatı yakalarken, ayrıca bir workshop da gerçekleştirilecek. Fuarda seramiğin yanı sıra, kooperatif bünyesinde üretim yapan diğer kadınların hazırladığı ürünler de sergilenecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, kadınların her zaman destekçisi olacaklarını ifade ederek, “Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla 2015 yılında ‘Üretici Kadın Kooperatifi’ni kurduk. Bugün 560 kadının faydalandığı, Türkiye’nin en büyük kadın kooperatiflerinden biri haline geldik. Bir yandan aile ekonomilerine katkı sağlarken, bir yandan da sosyalleşme imkanı bulup daha güçlü hale geldiler. Eğitimlerimizle el becerilerini de geliştiren kadınlarımızı son olarak seramik sanatıyla buluşturduk ve çok güzel sonuçlar aldık. Karşıyaka’nın üreten kadınlarını yürekten kutluyor, 2017 Türkiye 2. Kooperatifler Fuarı’nda bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Her zaman destekçileri olacağız” dedi.