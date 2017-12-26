Karşıyakalı kadınlardan yılbaşı kermesi

Renkli ve hesaplı hediye seçenekleriyle büyük ilgi gören kermes, 30 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla kurulan Üretici Kadın Kooperatifi, yılbaşı kermesi düzenledi. Yeni yıl heyecanını sokağa taşıyan kermes, 23 Aralık’ta Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanında (Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanı) başladı. 2018’e sayılı günler kala hediye alışverişine çıkan Karşıyakalılar, el emeği ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Soğuk havaya rağmen şenlik havasında geçen kermeste yılbaşı temalı eşyalar başta olmak üzere; takı, çanta, sabun, tablo, keçe ve örgü gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Üretici kadınlar Karşıyakalılara uygun fiyatlı hediye seçenekleri sunarken, el emeklerini de kazanca dönüştürme imkanı buluyor. Yeni yıl alışverişinin uğrak noktalarından biri olan kermes, 30 Aralık Cumartesi akşamı sona erecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kadınlara sosyal ve ekonomik yaşamın kapılarını açan kooperatifimiz güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Yeni yıl heyecanımızı güzel bir kermesle taçlandıran, dayanışma ve birlik örneği sergileyen kadınları kutluyorum. Hem üreten kadınlara destek olmak hem de sevdiklerine el emeği göz nuru hediyeler almak isteyen herkesi kermesimize bekliyoruz” dedi.