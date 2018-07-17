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17 Temmuz 2018 11:02

Karşıyakalı sporcular İngiltere yolcusu

Türkiye’nin en iyi jimnastikçileri arasında yer alan Karşıyaka Belediyesporlu İlayda Şahin ve Dilara Yurtdaş, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Karşıyakalı sporcular İngiltere yolcusu

17 Temmuz 2018 11:02

Milli sporcular, Ağustos ayında İngiltere’de madalya için yarışacak.


Artistik Jimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası, bu yıl 2-5 Ağustos tarihleri arasında İngiltere’de gerçekleşecek. Artistik Jimnastik Genç-Büyük Milli Takımları’nda, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden iki sporcu da forma giyecek. 16 yaşındaki İlayda Şahin Büyük Takım’da, 14 yaşındaki Dilara Yurtdaş da Genç Takım’da Türkiye’yi temsil edecek. Antrenör Derya Öner Ağan ile çalışmalarını sürdüren İlayda ve Dilara, 22-30 Temmuz’da Mersin’de düzenlenecek Milli Takım Kampı’nda da şampiyona için son hazırlıklarını yapacak. Türkiye’ye madalya ile dönmek istediklerini söyleyen sporcular, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, performanslarını en iyi şekilde sergileyip, kürsüye çıkmak istediklerini ifade etti.



Mutlu Akpınar: "Her zaman destekçileri olacağız"


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Karşıyaka Belediyespor’un yıldız sporcularından İlayda Şahin ve Dilara Yurtdaş, bugüne kadar pek çok önemli başarıya imza atarak gurur kaynağımız oldu. Avrupa Şampiyonası’nda da Milli Takımımız ile bu başarıyı sürdüreceklerine, hem ülkemizi hem de Karşıyakamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Başarılar, bol şanslar diliyorum. Her zaman destekçileri olacağız” diye konuştu.




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