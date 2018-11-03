Karşıyakalılar can dostlara sahip çıktı

Karşıyaka Belediyesi, Tay Park ve Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'nde, sahipsiz can dostları sıcak yuvalara kavuşturuyor. 4,5 yılda bin 800'e yakın kedi ve köpek sahiplendirilirken, onlarca sevimli dost daha tesislerde yeni ailelerini bekliyor.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, sahiplendirme faaliyetlerine de hız verdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2014 yılından bu yana 491 kedi sıcak yuvalara kavuşturuldu.

Petshop yerine bakım evi

Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi de duyarlı hayvanseverler için pet shopların alternatifi haline geldi. Karşıyakalılar bugüne kadar bakımevinden, Golden Retriever, Rus Finosu ve Husky gibi özel cinslerin de aralarında bulunduğu 1300 can dostu sahiplendi. Tesislerde onlarca kedi ve köpek daha yeni ailelerini beklerken, kapılarını can dostlara açmak isteyen hayvanseverlerin 0232 324 44 19 ve 39 numaralı telefonlardan Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabileceği belirtildi.

Hayvan dostu kent

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Can dostlarımız için daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışırken, sahiplendirme faaliyetlerimizi de titizlikle sürdürüyoruz. 4,5 yılda yüzlerce kedi ve köpeği yeni ailelerine kavuşturduk. Hedefimiz bu rakamı çok daha yukarılara taşımak. ‘Satın alma, sahiplen' çağrımızı yineliyor, sıcak yuvalarının kapılarını sadık bir dosta açmak isteyen gerçek hayvanseverleri tesislerimize bekliyoruz” dedi.