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Karşıyakalılar Takas Şenliği'nde buluştu

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu Karşıyakalıları ‘Takas Şenliği’nde buluşturdu.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu Karşıyakalıları ‘Takas Şenliği'nde buluşturdu. Katılımcılar, kullanmadıkları giysi, kitap ve aksesuarlarını takas etme imkanı buldu.


Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de ilk kez düzenlediği ve büyük ilgi gören ‘Takas Şenliği'ni geçen hafta sonunda bir kez daha gerçekleştirdi. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nin önünde gerçekleşen ve dayanışma ruhunu geliştirmeyi amaçlayan etkinliğe 300'den fazla Karşıyakalı katıldı. Vatandaşların, evlerinden getirdikleri kullanılmayan eşyalar, puanlama usulüne göre derecelendirildi ve elde edilen puana göre diğer eşyalarla takas edildi.



Oyuncaklarıyla geldiler


Yetişkinler kadar çocuklar da Takas Şenliği'ne ilgi gösterdi. Kullanmadıkları oyuncakları getiren minikler, onun yerine kitap almayı tercih etti. Şenlikte, kıyafet, kitap, oyuncak ve ev eşyası gibi ürünler takasa sunuldu. Stantlarda kalan ürünlerin, belediye ve kooperatif aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.



Karşıyaka farkı


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Türk Kültüründe var olan dayanışma ruhunu, bu etkinlikle sokağa taşıdık. Yetişkinler kadar çocuklarımızın da ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti. Karşıyaka halkı, farkını bir kez daha gösterdi” dedi.

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