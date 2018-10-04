Karşıyaka'nın başarılı sporcularına ödül

Belediye meclisi, ağustos ayında Manş Denizi'ni yüzerek geçen Karşıyakalı Milli Yüzücü Bengisu Avcı ve Karşıyaka Belediyesporlu jimnastikçilere para ödülü verdi.

Karşıyakalı Milli Açık Su Yüzücüsü Bengisu Avcı, ağustos ayında, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek geçerek erişilmesi zor bir başarıya imza atmıştı. Karşıyaka Belediyespor'un jimnastikçileri de, Artistik Jimnastik Kulüplerarası Bayanlar Yıldız Genç ve Büyük kategorilerinde derece yaparak göğsümüzü kabarttı.

Karşıyaka Belediye Meclisi, Karşıyaka'yı ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcuları ise ödüllendirdi. Meclis toplantısına katılan sporculara para ödülü verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende bir konuşma yaparak, "Karşıyaka'da sporun her branşını destekliyor ve yeni sporcuların yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. 4 yılda, belediye bünyesindeki spor branşlarının sayısını 3'ten 21'e çıkartan bir anlayışa sahip olarak, bizleri ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden sporcularımızı ödüllendirmeyi de borç biliyoruz. Hem Bengisu'yu hem de jimnastikçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.