Karşıyaka’nın fahri polisleri

Valilik ve Emniyet tarafından hayata geçirilen “Biz İzmiriz” projesi kapsamında, alanda görevli belediye çalışanlarına güvenlik eğitimleri verildi.

Şüpheli durumları bildirecekler

Uzman polislerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde; terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş olayları gibi farklı konu başlıkları ele alındı. Sokaklarda mesai yapan işçilerin, bu tür olumsuzluklar karşısında bilgi sahibi olması sağlandı. Olaylara hızla müdahale edilebilmesi için, şüpheli durumların anında polise bildirilmesi istendi.

Hedef daha güvenli bir kent

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, günün büyük kısmını sokaklarda geçiren emekçilerin artık kenti ‘polis gözüyle’ takip edeceğini belirterek, “Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüz ile ‘Biz İzmiriz’ projesi kapsamında işbirliği yapan kurumlardan biri olarak, tüm personelimizle -daha güvenli ve huzurlu bir kent- hedefine katkımızı sürdüreceğiz. Eğitimlerle bilinçlenen çalışanlarımız olayları polis gözüyle izleyecek, şüphelendikleri durumları da anında ihbar edecek. Toplumun güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan bu projenin, tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” dedi.

“Polisimizin gözü olacağız”

İki gün boyunca alanında uzman polislerden eğitim alan belediye çalışanları da “Sahada, sokaklarda görev yaparken her kesimden insanlarla karşılaşıyor, farklı olaylara şahit oluyoruz. Edindiğimiz bilgiler sayesinde bundan böyle şüpheli durumları daha iyi değerlendireceğiz ve kentin her noktasında polisimizin gözü olacağız” diye konuştu.