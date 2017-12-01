Karşıyaka’nın “filizleri”, “çınarlar” ile buluştu

Birlikte dans eden, resimler yapıp satranç oynayan “filizler” ve “çınarlar”, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında Mavişehir’de faaliyete geçirilen Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 60 yaş üzeri Karşıyakalılara sosyal ve kültürel hizmetler sunan merkez, önceki gün çocukların ziyaretiyle şenlendi. Çınarlar, Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulundan gelen 32 minik öğrenciyi coşku ve sevinçle karşıladı.

5-6 yaş grubu öğrenciler; dans, koro, satranç ve resim kurslarında büyüklerine eşlik etti. “Çınarlar” çocuklara tecrübelerini aktarırken, minikler de neşeleriyle büyüklerinin yüzünü güldürdü. Merkez üyeleri, “Anaokulu öğrencilerinin ziyaretiyle çocukluğumuza döndük, hiç unutamayacağımız bir gün geçirdik. Emeği geçenlere ve bu merkezi kurarak bizlere ikinci baharı yaşatan Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İnsan odaklı hizmet anlayışımızla, çocuklarımızdan büyüklerimize kadar her yaştan yurttaşımızın mutlu yaşadığı bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Kentimize kazandırdığımız anaokulları ile birlikte, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerindendir. Daima geçmişimizden güç alarak, geleceğe güvenle bakacağız” diye konuştu.