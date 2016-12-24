Karşıyaka’nın Filizlerine Bayraklı’dan da destek

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlamak için başlatılan Karşıyaka’nın Filizleri Projesi, Bayraklı’daki apartman sakinleri tarafından da uygulanmaya başladı.

Karşıyaka Belediyesi, ilçede başlatılan ve toplumun her kesiminden destek gören Karşıyaka’nın Filizleri Geleceğe Hazırlanıyor- Her Apartman Bir Öğrenci Okutuyor projesine bir destek de Bayraklı’dan geldi. Manavkuyu Mahallesinde bulunan Yapıcı- 1 Apartmanı sakinleri, apartman giderleri arasına ‘eğitim aidatını’ da ekleyerek, Ege Üniversitesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi bir üniversite öğrencisine burs vermeye başladı. Apartman sakinleri, bir gencin öğrenim hayatına destek olmanın önemine değinerek, projeyi yaygınlaştırmak için daha fazla çalışacaklarını söyledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Akpınar’da, Bayraklı’ya giderek apartmanın önüne sakinlerle beraber proje plaketini astı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka’nın Filizleri Projemiz Türkiye’ye dalga dalga yayılırken, Bayraklı’dan da destek görmek bizleri çok sevindirdi. Zor şartlarda öğrenim gören öğrencilerimize verilecek ufak bir destek, onların geleceğini değiştirebilir.

Apartman sakinlerinden Dursun Özaydın ise şu şekilde konuştu:

"Projeyi duyduğum anda çok büyük heyecan yaşadım. Komşularımı örgütledim ve onlar da ihtiyaç sahibi bir öğrencimize burs vermeyi kabul etti. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Karşıyaka’nın Filizleri projesine sahip çıkacağız ve daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."